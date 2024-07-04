القبض على متسولين اثنين سرقا 50 ألف دولار من منزل في السليمانية

2024-07-04 16:06:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - السليمانية

أعلنت شرطة رابرين في السليمانية، اليوم الخميس (4 تموز 2024)، القبض على متسولين اثنين سرقا 50 ألف دولار أمريكي من أحد المنازل قبل 7 أشهر بالمحافظة.

وقالت الشرطة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إن "مواطنا سجل بلاغا في مديرية شرطة رابرين في شهر تشرين الثاني 2023 يفيد بسرقة 50 ألف دولار أمريكي من منزله"، مشيرة إلى "فتح تحقيق في البلاغ وصدور أوامر قضائية بالقبض على المتهم المجهول".

وأضافت، أن "التحقيقات المستندة إلى مراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة أظهرت دخول شخصين إلى منزل المشتكي بحجة التسول وسرقة المبلغ منه"، مبينا ان "قوات الشرطة توصلت إلى هوية الشخصين (السارقين) والذين قدموا العون لهما قبل أن يلوذا بالفرار إلى جهة مجهولة لتتمكن لاحقا من التوصل إليهما واعتقالهما".

وتابعت أن "الشخصين الملقى القبض عليهما اعترفا أمام القاضي والشرطة بالتهم الموجهة إليهما قبل صدور قرار بتوقيفهما والقبض على مجموعة أخرى متهمة في القضية، استنادا إلى المادة 444 من قانون العقوبات العراقي".