بالوثيقة.. الدفاع تحدد مواعيد المقابلة النهائية لطلبة الدورة العسكرية 114

2024-07-04 16:06:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

حددت وزارة الدفاع/ جامعة الدفاع للدراسات العسكرية/ الكلية العسكرية، اليوم الخميس (4 تموز 2024)، مواعيد المقابلة النهائية لطلبة الدورة العسكرية 114.

وقال بيان للوزارة، تلقته "بغداد اليوم": "ندعو الطلاب المتقدمين للدورة (114) الذين اجتازوا كافة الاختبارات البدنية والتنافسية والفحص الطبي النهائي بنجاح، الى مراجعة مقر الكلية العسكرية الكائن في بغداد (الرستمية)، لغرض اجراء المقابلة النهائية حسب المواعيد الواردة في الجدول المرفق ادناه، للفترة من 9 تموز الجاري ولغاية 22 تموز 2024".

وأضاف: "مع ملاحظة تأجيل موعد المقابلة اذا كان يوم عطلة رسمية الى اليوم الذي يليه، وسيتم اعتماد رقم اضبارة التقديم للكلية العسكرية عند المراجعة لغرض المقابلة".





أدناه جدول المواعيد:



