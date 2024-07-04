بالوثائق.. التربية تفتح باب الترشيح لقناة المتميزين

2024-07-04 16:06:05 - المصدر: بغداد اليوم





بغداد اليوم - بغداد

افتتحت وزارة التربية/ المديرية العامة للعلاقات الثقافية، اليوم الخميس (4 تموز 2024)، باب الترشيح الى قناة المتميزين للعام الدراسي 2024_2025، بحسب وثائق حصلت عليها "بغداد اليوم"، اليوم الخميس (4 تموز 2024).

وجاء في الوثائق، أن يكون التقديم وفق الضوابط العامة التي تسمح للحاصلين على شهادة الدبلوم التقني إكمال دراستهم الجامعية الأولية (البكالوريوس) وخريجي الإعدادية بفروعها كافة التقديم الى معاهد الجامعات التقنية، وأن آخر موعد لاستلام استمارات الترشيح هو نهاية الدوام الرسمي ليوم الأربعاء الموافق 17 تموز الجاري.

أدناه نص الوثائق:











