الكلداني يعتذر عن الحضور للقاء مسعود بارزاني

2024-07-04 16:12:07 - المصدر: قناة الثامنة

إعتذر الامين العام لحركة بابليون، ريان الكلداني عن لقاء رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستان مسعود بارزاني في بغداد. وقال عضو المكتب السياسي لحركة بابليون دريد جميل في تصريح لقناة الثامنة اليوم الخميس إن الكلداني رفض دعوة الحضور للقاء مسعود بارزاني في بغداد. وأضاف أن هذا الموقف يأتي بالتزامن مع توجهات الحركة الداعية الى رفض سياسات الحزب الديمقراطي الكردستاني تجاه المناطق التاريخية في نينوى. يذكر أن رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني يتواجد حاليا في العاصمة بغداد بعد قطيعة دامت ست سنوات، حيث يجري سلسة لقاءات مع المسؤلين العراقيين.