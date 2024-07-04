2024-07-04 16:12:07 - المصدر: قناة الثامنة

أعلن حزب الله الخميس استهداف مقار عسكرية اسرائيلية عبر الحدود بأكثر من 200 صاروخ وبسرب من المسيّرات الانقضاضية. وقال حزب الله في بيان اليوم أنه في إطار الردّ على الاعتداء والاغتيال الذي نفذه الجيش الاسرائيلي في منطقة الحوش في مدينة صور، قصف عناصره بأكثر من 200 صاروخ من مختلف الأنواع، خمسة مقار عسكرية إسرائيلية في الجولان السوري وفي شمال إسرائيل. وفي بيانٍ آخر، قال حزب الله أنه شنّ هجوما جويا بسرب من المسيرات الانقضاضية، على ثمانية مقار وقواعد عسكرية إسرائيلية في شمال اسرائيل وفي الجولان السوري. وكان حزب الله تبنّى الأربعاء كذلك قصف مقار عسكرية إسرائيلية عبر الحدود بأكثر من