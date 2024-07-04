"سببها الفساد".. مجلس بغداد يتحدث عن حل لازمة انقطاع المياه

2024-07-04 16:54:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف مجلس محافظة بغداد، اليوم الخميس (4 تموز 2024)، عن تخصيص مبالغ مالية لحل ازمة انقطاع المياه خلال المرحلة القادمة، عازياً تفاقمها بسبب الفساد.

وقالت عضو المجلس نورا حكمت في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "بعض مناطق العاصمة بغداد تعاني من ازمة مياه كبيرة فالمياه تنقطع عنهم لفترات طويلة جداً خاصة في فصل الصيف، وهذا ما دفع الكثير من الأهالي للجوء الى حفر الابار للحصول على المياه"، مبينة أن "هذا الامر مؤشر لدى مجلس المحافظة".

وأضافت ان "المجلس صوت، على موازنة سنة 2023 وتم تخصيص مبالغ لمشاريع المياه وهذه الازمة سوف تحل خلال المرحلة المقبلة، خاصة هناك مشاريع متلكئ ومتوقفة منذ سنين طويلة تخص المياه"، مشيرة الى أن "السبب يعود للفساد المالي والإداري".

وأوضحت حكمت أن "جميع هذه الملفات تم احالتها الى هيئة النزاهة، وستكون هناك محاسبة لعدد من المسؤولين في الحكومات المحلية لبغداد خلال السنوات الماضية".

يشار الى ان عدداً من مناطق العاصمة بغداد تعاني منذ سنوات من ازمة انقطاع مياه الشرب مع حلول فصل الصيف، الامر الذي يضع مجلس محافظة بغداد امام مسؤولية كبيرة لحل هذه الازمة عبر تنفيذ المشاريع المتلكئة بهذا الجانب وتخصيص الأموال اللازمة لها.



