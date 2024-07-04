فلاحون من طوزخورماتو وكوردستان يسوقون محاصيل الحبوب لكركوك

2024-07-04 16:54:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن مدير سايلو (صومعة) الحبوب التابع لوزارة التجارة في محافظة كركوك، حسن حمدي، يوم الخميس، استلام أكثر من 500 ألف طن من محصول الحنطة من الفلاحين المسوقين لها، فيما أكد ان الزخم الحاصل على سايلوات كركوك سببها نقل الحبوب من طوز خورماتو واقليم كوردستان الى المحافظة.

قال حمدي، لوكالة شفق نيوز، إن "سايلو الحبوب في كركوك ومنذ بداية استلام محصول الحنطة نعمل على سرعة إنجاز معاملات المسوقين من حيث الاستلام وتسليم الصكوك الخاصة بالفلاحين وما جرى اليوم عند سايلو ناحية تازة خورماتو من تظاهرة لفلاحين وقطع طريق ليس بسبب آليات الاستلام بل إن هناك ضغطاً واعداداً كبيرة بدأت بالوصول الى سايلوات كركوك".

وأضاف أن "آليات التسويق تجري بانسيابية عالية في عموم منافذ الاستلام، بينها تازة والرياض والحويجة والدبس وداقوق، حيث يتم استلام المحصول من الفلاح عبر هذه المنافذ والشركة العامة لتجارة الحبوب في كركوك، استلمت من الفلاحين لغاية الآن أكثر من 500 ألف طن من محصول الحنطة، ومستمرون باستلام ما يتم تسوقيهُ من الفلاحين وهذه الكميات تعتبر ممتازة بالمقارنة مع العام الماضي".

وتابع حمدي، أن "صرف المستحقات المالية للحنطة المسلمة يتم في ذات اليوم تنظيم صك بالمبلغ المالي وبغضون يومين إلى ثلاثة أيام يتم تسليم المبالغ من المصارف الحكومية، حيث تم تمويل المبالغ وتأمينها من قبل وزارة التجارة".

ولفت إلى أن "هناك زيادة كبيرة وإقبال من فلاحي قضاء طوز خورماتو وكذلك هناك فلاحين من اقليم كوردستان العراق وصلوا الى سايلوات كركوك لغرض تسليم المحصول وذلك بعد السرعة والانضباط العالي من قبل سايلوات كركوك في استلام المحصول وتسليم مبالغها المالية".

وأكد مدير سايلو الحبوب في كركوك أن "يوم غد الجمعة هو اليوم الاخير حسب تعليمات وزارة التجارة في استلام المحصول وتم تنظيم آليات استلام الأعداد المتوجه الى سايلوات وفق قوائم لغرض استلام أكبر قدر من الحنطة ووزارة التجارة هي المخولة في تمديد موعد الاستلام او الابقاء على الموعد المحدد واليوم الاخير من قبلها".

وقطع العشرات من المزارعين في ناحية طوز خورماتو، الواقعة جنوبي كركوك، اليوم الخميس، الطريق الدولي الذي يربط بين بغداد والمحافظة ومدن إقليم كوردستان، احتجاجًا على تأخير وزارة التجارة الاتحادية في استلام محاصيلهم الزراعية، لا سيما محصول الحنطة من قبل السايلو.