الدولار يغلق على انخفاض في بغداد واربيل ويحافظ على صعوده القوي

2024-07-04 16:54:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الدولار في أسواق بغداد، اليوم الخميس ، و في اربيل عاصمة اقليم كوردستان مع الإغلاق في نهاية الأسبوع.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز ان اسعار الدولار انخفضت مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 148900 دينار مقابل 100 دولار ، فيما سجلت صباح هذا اليوم 149850 دينارا مقابل 100 دولار .

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في مجال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 149750 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 147750 دينارا مقابل 100 دولار.

اما في اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا أيضا حيث بلغ سعر البيع 148450 دينارا لكل 100 دولار، وسعر الشراء 148350 دينارا مقابل 100 دولار أمريكي.