بالأرقام.. أعداد المشمولين بالضمان الصحي بمرحلتيه الأولى والثانية

2024-07-04 17:00:04 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلن صندوق الضمان الصحي، الخميس، أعداد المشمولين أفراداً ومؤسسات في الضمان الصحي بمرحلتيه الأولى والثانية. وقال مدير الصندوق علي أحمد، في. تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه الاقتصاد نيوز، إن عدد المشمولين في المرحلة الثانية لهيئة الضمان الصحي بلغ 700 ألف مضمون، وفي المرحلة الأولى 300 ألف مضمون، وهكذا فإن العدد الكلي مليون مضمون في محافظة بغداد، وجرى تقسيم مضموني المرحلة الثانية للموظفين مع أفراد عوائلهم بعدد 328 ألفاً و500 مضمون، وكذلك شبكة الحماية الاجتماعية قد شمل العدد 251 ألفاً و500، وكذلك 120 ألفاً للمتقاعدين وعامة المواطنين بصفة اختيارية. وأضاف أحمد: لدينا عقد سابق مع دائرة العيادات الشعبية التابعة لوزارة الصحة المتمثلة بالتعاقد مع الأجنحة الخاصة التابعة للمستشفيات الحكومية وكذلك عدد من العيادات الشعبية ومراكز الأسنان الاستثمارية اليوم، وتم توقيع العقود مع القطاع الخاص وإدخالها ضمن منظومة الضمان الصحي المتمثل بالمستشفيات الأهلية والمختبرات الأهلية ومراكز الأسنان موزعة بين مناطق متعددة من محافظة بغداد بغية تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في القطاع الصحي. وتابع أنه تم تحديد 20 مؤسسة ضمن المرحلة الأولى للمشمولين بهيئة الضمان الصحي، وفي المرحلة الثانية تم شمول 28 مؤسسة بعضها لجهاز المخابرات ووزارة التعليم العالي ووزارة الكهرباء وجامعة بغداد والجامعة المستنصرية والبنك المركزي وأمانة بغداد ووزارة الصحة لبعض مؤسساتها، وهناك دوائر أخرى مشمولة بالضمان الصحي فضلاً عن وزارة النفط بعدد 5 من تشكيلاتها.