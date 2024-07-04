الديوانية.. الجهد الخدمي يستعرض المشاريع المنجزة ضمن خطة 2023

2024-07-04 17:06:01 - المصدر: واع

الديوانية – واع - صفات العزاوياستعرض الفريق المركزي للجهد الخدمي والهندسي خلال زيارته الديوانية، اليوم الخميس، المشاريع المنجزة ونسب إنجازها، وما تبقى من المشاريع ضمن خطة 2023.وقال رئيس فريق الجهد الخدمي والهندسي في الديوانية محسن حمزة راضي، لوكالة الأنباء العراقية،(واع): إن "الفريق المركزي برئاسة مستشار رئيس الوزراء لشؤون الفنية ضياء الدين ناظم، عقد اجتماعا مع الفريق المحلي في الديوانية، لمناقشة المشاريع المنجزة والتي هي قيد الإنجاز ونسب إنجازها، فضلا عن استعراض ما تبقى من مشاريع 2023".وأضاف راضي، أن "المشاريع التي شهدتها المحافظة تضمنت تبليط شارع 40 في ام الخيل، بكلفة 716,000,000، وتبليط الشارع الحولي لـ آل خليفة الاول والثاني، بكلفة 469,600,000، إضافة الى تبليط طريق ياحسين بطول 3,5 كم، بكلفة 1,156,950,000، الى جانب ترميم وبناء عدة مدارس، ومنها مدرسة ابتدائية المتضمنة 12 صفا، بكلفة 1,173,124,00، كذلك بناء مجاميع صحية لـ 24 مدرسة بكلفة 869,064,000، وبناء مدرسة جرف النصر المتكونة من 9 صفوف، بكلفة 855,954,200"، مؤكدا ان نسب انجاز هذه المشاريع بلغت 100%".وأكد راضي، أن "المحافظة شهدت ايضا تأهيل حي العامل الأول والثاني، ورفع التجاوزات عنها، وفتح شوارع وخطوط أمطار وخطوط ماء صالحة للشرب، إضافة الى شبكة كهرباء وتبليط وكريستون ومقرنص وساقية، وتأهيل دور سيد محمد من شبكة كهرباء وماء صالح للشرب وفتح شوارع، إضافة الى مشروع حي الميكانيك أيضا".وبين أنه "تم أيضا بناء جناح مكون من 6 صفوف في مدرسة أبو الفضل، ومدرسة الصادق الأمين 12 صفا، الى جانب بناء عشر مدارس متفرقة في مركز المحافظة، إضافة الى رحلات مدرسية عددها 8000 رحلة".وتابع "أما المشاريع التي هي قيد الإنجاز والتي هي في مراحل متقدمة، تضمنت مشروع إنشاء جسر كونكريتي للمستشفى الاسترالي، وطريق 15 كم بين الديوانية والموفقية في محافظة واسط، ومشروع جامعة القادسية الذي تضمن اكساء شوارع جامعة القادسية وتأهيل الملعب الرياضي للتربية الرياضية، إضافة الى مشروع محكمة استئناف دار القضاء في الشامية والشنافية".