زيدان يبحث مع وزير العدل الأذربيجاني سبل التعاون القضائي بين البلدين

2024-07-04 17:06:01 - المصدر: واع

بغداد - واعبحث رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، اليوم الخميس، مع وزير العدل الأذربيجاني فريد احمدوف سبل التعاون القضائي بين البلدين.وقال المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "زيدان زار رفقة الوفد المرافق له وزارة العدل لجمهورية أذربيجان وكان في استقباله وزير العدل فريد احمدوف".وأوضح المركز أنه "تم التباحث بشأن تطوير سبل التعاون في الاختصاص القضائي والقانوني وتبادل الخبرات القانونية بين البلدين".وبين أن "هذا اللقاء يأتي في إطار زيارة رئيس المجلس على رأس وفد قضائي رفيع المستوى، بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس المحكمة العليا في الجمهورية الأذربيجانية بهدف تبادل ودراسة الخبرة الإيجابية في النظام القضائي والقانوني بين البلدين".