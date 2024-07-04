المركزي العراقي يوضح الآلية الجديدة لتسليم دولار المسافرين

2024-07-04 17:18:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

كشف البنك المركزي العراقي، اليوم الخميس، (4 تموز 2024)، عن الآلية الجديدة لاستلام المسافرين العملة الأجنبية (الدولار) التي ستكون حصراً عبر منافذ الشركات والمصارف في المطارات الدولية.

وأكد البنك في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، بأن "الهدف من الآلية الجديدة التي ستدخل حيّز التنفيذ في 14 من شهر تموز الحالي هو وصول الدولار للمسافر الحقيقي وتمرير معاملات سليمة، فضلاً عن تسهيل وصول المسافرين الى الدولار بشكل أسرع".

واستعرض البنك المركزي "الآلية الجديدة لاستلام المسافرين لحصتهم من العملة الأجنبية (الدولار) عبر قيام المواطن المسافر بالتوجه إلى شركات الصرافة المجازة، المنتشرة في جميع المدن لتسليم المبلغ بالدينار المعادل لحصة المواطن من الدولار وفق سعر الصرف الرسمي للبنك المركزي العراقي".

وأشار الى، ان "الشركة ستعمل على إدخال بيانات المواطن المسافر ورفع اسمه في المنصة الالكترونية الخاصة بالبنك المركزي العراقي وتسليمه وصلاً يؤيد عملية إيداعه الدينار، لاستلام الدولار النقدي داخل المطار حصراً،" مبيناً أنه "عند إكماله إجراءات المغادرة سيتم تسليمه المبلغ بالدولار عبر المنافذ المتاحة في المطار وعلى مدار 24 ساعة باليوم و 7 أيام في الاسبوع".

ونوه البيان الى، أن "البنك المركزي قرر السماح لشركات الصرافة باستلام أكثر من حصة خلال الأسبوع بما يحقق الاستجابة الكاملة لطلبات المسافرين".