بالصور.. عملية أمنية شرقي الأنبار

2024-07-04 17:48:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

نفذت قوة مشتركة من الحشد الشعبي والجيش، اليوم الخميس، (4 تموز 2024)، عملية أمنية في جزيرة الكرمة شرقي محافظة الأنبار.

وذكر بيان لاعلام الحشد، تلقته "بغداد اليوم"، ان "العملية التي شاركت بها مفارز استخبارات الحشد الشعبي ومكافحة إرهاب الأنبار، أسفرت عن تفتيش مناطق (الملالي – البو دلف – البو غضبان – البو رمح – معسكر الحمرة)".

وبين، ان "العملية تأتي في إطار تأمين قاطع المسؤولية شرق الأنبار ومنع استغلال (جزيرة الكرمة) لتنقل فلول داعش الإرهابي بين محافظتي الأنبار وصلاح الدين".



