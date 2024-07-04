2024-07-04 18:08:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

كشفت عضو لجنة النفط والغاز النيابية، زينب الموسوي، اليوم الخميس، اخر مستجدات قانون النفط والغاز، فيما اشارت الى تأثير زيارة مسعود بارزاني الى بغداد على إقرار القانون. وقالت الموسوي، في حديث لـالاقتصاد نيوز: لغاية الآن مشروع قانون النفط والغاز شبه مكتمل وبنسبة عالية قد تصل إلى 90 لكن هناك بعض الاعتراضات من قبل الكرد حول بعض النقاط التي تتلخص في تسليم الواردات النفطية والثروات الطبيعية المستغلة وغير المستغلة إلى بغداد كون أربيل ترفض ذلك. وأضافت: نأمل ان تكون زيارة مسعود برزاني بداية حل أزمة القانون وتشريعه بعد الاتفاق مع الأسس السياسية في بغداد وهم الإطار التنسيقي كون جميع الكتل السياسية تذهب باتجاه تشريع قانون النفط والغاز الذي ينظم الثروات الطبيعية في البلاد. وأوضحت عضو لجنة النفط النيابية، أن قانون النفط والغاز يساهم باستغلال أكبر قدر ممكن من حقول النفط غير المكتشفة والمساهمة كذلك في تحقيق الاكتفاء الذاتي من المشتقات النفطية واستغلال أمثل للثروات الطبيعية المهدورة التي تقدر قيمتها بمئات المليارات من الدولارات التي تسهم بتنويع موارد الدولة المالية.