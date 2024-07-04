إدارة سد الموصل: لا صحة لتوقف أعمال التحشية ووضع السد جيد جدا

2024-07-04 18:12:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

نفت إدارة سد الموصل، اليوم الخميس، توقف الأعمال فيه بما فيها أعمال التحشية، مشيرة إلى أن العمل مستمر دون توقف مطمئنة بأن الوضع في السد جيد.

وقال مدير المشروع حاتم طيب فتحي لوكالة الأنباء العراقية (واع) إن "أعمال التحشية تجري بشكل مستمر ومنسق وبثلاث وجبات عمل مع أعمال الصيانة وكذلك مراقبة السد على مدار 24 ساعة وبأحدث المنظومات".

وأضاف "نطمئن المواطنين أن السد بوضع جيد وخزينه جيد ووضعه العام جيد جداً ولا مشاكل تذكر".