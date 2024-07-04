النفط يتراجع عن أعلى مستوى له منذ أشهر

2024-07-04 18:18:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تراجعت أسعار النفط مساء الخميس، من أعلى مستوى لها منذ أشهر عدة، والذي بلغته خلال الجلسة السابقة وسط اتجاه بين المستثمرين لجني الأرباح مع توخي الحذر حيال الطلب رغم انخفاض مخزونات الولايات المتحدة الأسبوع الماضي.

‎وبحلول الساعة 12:35 بتوقيت غرينتش، هبطت العقود الآجلة لخام برنت 46 سنتا أو 0.53 بالمئة إلى 86.88 دولار للبرميل.

‎كما خسرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأميركي 51 سنتا أو ما يعادل 0.61 بالمئة إلى 83.37 دولار للبرميل، مع تباطؤ النشاط بسبب عطلة يوم الاستقلال في الولايات المتحدة.

‎وارتفع سعر خام برنت عند التسوية في الجلسة السابقة 1.3 بالمئة إلى 87.34 دولار، وهو أعلى مستوى إغلاق منذ 30 أبريل.

‎وأنهى خام غرب تكساس الوسيط جلسة التداول أمس عند أعلى مستوى في 11 أسبوعا عند 83.88 دولار.