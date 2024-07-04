2024-07-04 18:24:02 - المصدر: واع

بغداد- واعكشف البنك المركزي العراقي، اليوم الخميس، عن الآلية الجديدة لاستلام المسافرين العملة الأجنبية (الدولار)، مؤكدا أنها ستكون حصراً عبر منافذ الشركات والمصارف في المطارات الدولية.وقال البنك في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الهدف من الآلية الجديدة التي ستدخل حيّز التنفيذ في 14 من شهر تموز الحالي هو وصول الدولار للمسافر الحقيقي وتمرير معاملات سليمة، فضلاً عن تسهيل وصول المسافرين إلى الدولار بشكل أسرع".واستعرض البنك المركزي الآلية الجديدة في البيان بالتوضيح أن استلام المسافرين لحصتهم من العملة الأجنبية (الدولار) عبر قيام المواطن المسافر بالتوجه إلى شركات الصرافة المجازة، المنتشرة في جميع المدن لتسليم المبلغ بالدينار المعادل لحصة المواطن من الدولار وفق سعر الصرف الرسمي للبنك المركزي العراقي، إذ ستعمل الشركة على إدخال بيانات المواطن المسافر ورفع اسمه في المنصة الإلكترونية الخاصة بالبنك المركزي العراقي وتسليمه وصلاً يؤيد عملية إيداعه الدينار، لاستلام الدولار النقدي داخل المطار حصراً".وبين، أنه "عند إكماله إجراءات المغادرة سيتم تسليمه المبلغ بالدولار عبر المنافذ المتاحة في المطار وعلى مدار 24 ساعة باليوم و 7 أيام في الأسبوع".ونبه، أنه "قرر السماح لشركات الصرافة باستلام أكثر من حصة خلال الأسبوع بما يحقق الاستجابة الكاملة لطلبات المسافرين".