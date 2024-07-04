2024-07-04 18:30:07 - المصدر: منصة إيشان

تشير التكهنات إلى أن الواقعة شمالي إسرائيل، ستكون هدفًا جذابًا لحزب الله، خلال الحرب الشاملة، حال اندلاعها؛ نظرًا لاكتظاظها بالمواقع الإستراتيجية الحيوية الحساسة، حسبما أفاد موقع “واللا” الإخباري العبري، الخميس. وتضم حيفا العديد من محطات الطاقة والمنشآت البتروكيماوية وخزانات الأمونيا، وتخشى إسرائيل سيناريو تعرض تلك المنشآت، لا سيما تلك الواقعة في خليج حيفا، لهجمات صاروخية […]

ظهرت المقالة “في الحرب الشاملة”.. موقع عبري: حزب الله سيطلق 3 آلاف صاروخ يومياً على إسرائيل أولاً على ايشان.