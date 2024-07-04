2024-07-04 19:06:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف الراصد الجوي رياض القريشي، اليوم الخميس (4 تموز 2024)، عن موعد حلول جمرة القيظ في البلاد، مبيناً أن درجات الحرارة ستتجاوز الـ 50 درجة مئوية.

وقال القريشي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إنه "مع بداية تموز الحالي تتميز الاجواء العراقية بهبوب رياح البوارح والتي سيكون نشاطها ملحوظا خلال نهاية الاسبوع ايام الجمعة والسبت وصولا الى الاحد من خلال ارتفاع في درجات الحرارة"، لافتا الى ان "نشاط البوارح يمتد من الاول ولغاية 15 من تموز".

واضاف أن "الرياح ستكون شمالية غربية حارة وجافة يومي الجمعة والسبت ما يؤدي الى ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة"، مؤكدا ان "العراق يتعرض الى كتلة معتدلة سوف تساعد في ابقاء معدلات الحرارة بحدود ليست عالية وفق القراءات الى نهاية الثلث الثاني من تموز".

وأوضح القريشي انه "بعد النصف الثاني من الثلث الثالث من تموز ستبرز ما يعرف بجمرة القيظ والتي ستؤدي الى ارتفاع درجات الحرارة فوق الـ 50 مئوية خاصة في المحافظات الجنوبية لكنها تبقى قراءات خاصة".