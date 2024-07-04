إدارة سد الموصل تنفي توقف أعمال التحشية وتطمئن العراقيين

2024-07-04 19:06:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

نفت إدارة سد الموصل، اليوم الخميس، (4 تموز 2024)، توقف الأعمال فيه بما فيها أعمال التحشية.

وقال مدير المشروع حاتم طيب فتحي للوكالة الرسمية، تابعته "بغداد اليوم"، ان "أعمال التحشية تجري بشكل مستمر ومنسق وبثلاث وجبات عمل مع أعمال الصيانة وكذلك مراقبة السد على مدار 24 ساعة وبأحدث المنظومات".

وأضاف "نطمئن المواطنين أن السد بوضع جيد وخزينه جيد ووضعه العام جيد جداً ولا مشاكل تذكر".

وسد الموصل، هو سد يبعد حوالي 50 كم شمال مدينة الموصل في محافظة نينوى شمال العراق على مجرى نهر دجلة، وافتتح عام 1986، يبلغ طوله 3.2 كيلومتر وارتفاعه 131 مترا، يعتبر السد أكبر سد في العراق ورابع أكبر سد في الشرق الأوسط.

ويعمل السد على توليد الطاقة الكهرومائية وتوفير المياه للري في اتجاه مجرى النهرـ يحتفظ الهيكل بحوالي 11.1 كيلومتر مكعب من المياه ويوفر الكهرباء للمحافظة.

ولأن السد شُيّد على أساس من الجص قابل للذوبان، فقد أوصى المهندسون بالحشو الشامل داخل الأساس قبل أن يتم بناء البنية الفوقية، ويتم ذلك بالفعل منذ تشييده ولغاية اليوم.

ويعد السد أحد أخطر السدود في العالم بسبب أساسه الهش وضخامة جسمه.