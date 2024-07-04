وزير التربية يؤكد العمل لإنهاء ملف المدارس الطينية والكرفانية والآيلة للسقوط

2024-07-04 19:18:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري، اليوم الخميس، العمل على إنهاء ملف المدارس الطينية والكرفانية والآيلة للسقوط.وقالت وزارة التربية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الجبوري زار محافظة صلاح الدين والتقى المحافظ بدر الفحل في مبنى المحافظة".وأضافت الوزارة، أن "الجبوري استكمل جولته بزيارة تفقدية الى ديوان المديرية العامة للتربية والاجتماع بالمدير العام سلطان سعيد فاضل والمعاون الفني ومديري الأقسام كافة للاستماع الى المقترحات والآراء والاحتياجات المقدمة من قبلهم بغية الوصول الى الهدف المنشود من التكامل داخل المؤسسات التربوية".وأشارت إلى أن "الجبوري زار نقابة المعلمين وقيادة الشرطة وجامعة تكريت سعيا الى ضم وتوحيد الرؤى والتطلعات الهادفة الى تعزيز العلاقات بين الدوائر الحكومية الساندة للنهوض بواقع العملية التربوية في المحافظة".وأكد الوزير وفقا للبيان قرب إطلاق حزمة شاملة من المشاريع التربوية الداعمة للملف التربوي برعاية الحكومة الوطنية وفتح الأفق أمام البرامج التدريبية الحديثة وتعزيز التعاون مع الجهات الحكومية المحلية للقضاء على المدارس الطينية والكرفانية والآيلة للسقوط ضمن مشروع العراق للتنمية الذي أقره رئيس الوزراء".