2024-07-04 19:24:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر مطلع، يوم الخميس، بإصدار حكم الإعدام بحق شخص قام بقتل سائق أجرة وسرقة سيارته، في بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "القضاء أصدر حكمه بالإعدام شنقا حتى الموت على قاتل بعد ان القت مديرية مكافحة اجرام بغداد القبض عليه، حيث قام المجرم بسرقة سيارة اجرة وقتل صاحبها".

وفي حادث آخر؛ لفت المصدر إلى أن "شخصين اثنين قاما بمهاجمة منزل منتسب في الدفاع برمي (بمبات) مملؤة بمادة البنزين ضمن منطقة الحرية دون اصابات تذكر".

وبين المصدر أن "الهجوم كان بدافع خلافات مالية حيث قام المنتسب بتقديم شكوى ضدهم كونهم معروفين لديه".

إلى ذلك؛ نوه المصدر إلى تمكن فرق الدفاع المدني من السيطرة على حادث حريق اندلع نتيجة تماس كهربائي داخل طوارئ مستشفى اليرموك في بغداد.