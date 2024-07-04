رئيس الوزراء يوجه مجلس الأمناء بضرورة العمل بمهنية عالية وبروح الفريق الواحد مع رئيس الشبكة

2024-07-04 19:30:02 - المصدر: واع

بغداد - واعوجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي بضرورة العمل بمهنية عالية وبروح الفريق الواحد مع رئيس الشبكة.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني استقبل، اليوم، أعضاء مجلس الأمناء لشبكة الإعلام العراقي".وهنأ "الأعضاء الجدد لاختيارهم في مجلس الأمناء للشبكة"، مؤكدا "أهمية الاضطلاع بمسؤولياتهم الموكلة اليهم، وأداء مهامهم المنوطة بهم".وأشار الى "دور أعضاء مجلس الأمناء في تكامل العمل داخل مفاصل الشبكة، من خلال رسم السياسات وانتقاء الخطاب الإعلامي البناء الذي يصب في صياغة رأي عام واعٍ، تجاه مختلف القضايا والتحديات، وبما يحقق المصالح العليا للبلد، لافتا إلى "أهمية شبكة الإعلام كونها تمثل إعلام الدولة، وتقدم خدماتها الإعلامية إلى الجمهور، وتدحض الأخبار المضللة والأكاذيب عبر تقديم المعلومات الدقيقة، بمستوى أداء عال".وشدد "على دور الشبكة و مساهمتها في الحفاظ على قيم مجتمعنا العراقي"، موجهاً مجلس الأمناء "بضرورة أن يعملوا بمهنية عالية بعيداً عن التخندقات الفئوية، والعمل بروح الفريق الواحد مع رئيس الشبكة، وبما يسهم في الارتقاء بأدائها".