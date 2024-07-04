2024-07-04 19:54:08 - المصدر: منصة إيشان

ندد المسؤول العسكري لكتائب حزب الله، أبو علي العسكري، بالزيارة التي أجراها رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بازراني إلى بغداد، وما تبعها من اجتماعات مع الزعامات السياسية. وفي بيان له بمناسبة حلول شهر محرم الحرام، أشار العسكري، اليوم الخميس، قال العسكري “نحن على أعتاب شهر محرم، شهر الشهادة والثورة والمقاومة نقف فيه عند قيم الحسين […]

ظهرت المقالة من بارزاني الى خط البصرة – العقبة العسكري يفتح النار على كل شيء بتغريدة عن “محرّم” أولاً على ايشان.