وزير التربية: استئناف العمل لإكمال 16 مدرسة في صلاح الدين

2024-07-04 20:18:02 - المصدر: واع

صلاح الدين – واع – فليح العبيديأعلن وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري، اليوم الخميس، وضع خطة لمعالجة مشاريع الأبنية المدرسية المتلكئة في صلاح الدين، مشيرا إلى استئناف العمل لإكمال 16 مدرسة.وقال الجبوري، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه " تم وضع آلية لحلحلة المشاريع المتلكئة الخاصة بالأبنية المدرسية للأعوام 2007، 2011 ،2013 في صلاح الدين"، مبينا أن" قسما من مشاريع الأبنية المدرسية تم إدراجها على الموازنة الحالية في المحافظة، وقسم آخر متعلق بمشاريع الوزارة (رقم واحد)".وأضاف، "كما تم استئناف مشروع (رقم واحد) في صلاح الدين بواقع 16 مدرسة"، لافتا الى أن" عملية الإدراج مستمرة لإنهاء الملف بالكامل".وأشار الى أن" المحافظة أعدت خطة لحل مشكلة الأبنية المدرسية بشكل كامل".