الشيخ الخزعلي يؤكد أهمية معالجة ملف المشاريع المتلكئة في صلاح الدين

2024-07-04 20:18:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، اليوم الخميس، أهمية معالجة ملف المشاريع المتلكئة في صلاح الدين.وذكر مكتب الخزعلي في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أن "الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، استقبل في مكتبه ببغداد، محافظ صلاح الدين بدر الفحل".وأضاف البيان، أن "الطرفين ناقشا مجمل الأوضاع السياسية والخدمية والأمنية، وضرورة النهوض بواقع المحافظة وتقديم الخدمات للمواطنين".وأكد الشيخ الخزعلي على، "أهمية معالجة المشاريع المتلكئة وتقديم الدعم لحكومة المحافظة للنهوض بواقعها وتنفيذ برامجها وفقًا لخطط الحكومة التي تضع في مقدّمتها الاهتمام باحتياجات المواطنين".