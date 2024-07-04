الداخلية: القبض على 10 متهمين بقضايا مختلفة في بغداد

2024-07-04 20:18:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، إلقاء القبض على 10 متهمين بقضايا قانونية مختلفة في بغداد.وذكرت الوزارة في بيان، تلقته وكالة الأنباء العراقية،(واع)، أنه "ضمن سلسلة العمليات الأمنية الناجحة التي تحققها قوات الشرطة الاتحادية، في إطار جهودها الحثيثة لملاحقة العناصر الإجرامية، تمكّنت قطعات الفرقة الأولى بإسناد الجهد الاستخباري من إلقاء القبض على 10 متهمين، وفق المواد القانونية (مشاجرة/ سرقة/ إطلاق عيارات نارية بالهواء) في مناطق ( الأمين/ البلديات/ حي البتول/ النهروان/ المدائن)".وأضاف البيان، أنه "تم إحالة المتهمين إلى الجهات ذات الاختصاص، لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقهم".