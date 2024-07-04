الميناء يجدد عقد مدربه حسن احمد موسم اخر

2024-07-04 20:18:02 - المصدر: واع

بغداد- واع - حسين عمارجددت الهيئة الادارية لنادي الميناء تعاقدها مع مدرب فريق كرة القدم حسن احمد موسم اخر بعد النتائج الممتازة التي حققها مع الفريق في دوري نجوم العراق ..وذكر مراسل وكالة الانباء العراقية واع ان الهيئة الادارية لنادي الميناء ارتئت تجديد تعاقدها مع المدرب حسن احمد بعد النتائج المميزة التي حققها مع فريق كرة القدم في دوري نجوم العراق لسنة 2023-2024 .يذكر ان نادي الميناء قد عانى من سوء في النتائج والتعثرات نتيجة حرمانه في بداية الموسم من التعاقد مع اي لاعب نتيجة تعرضه لعقوبة من الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA لمدة فترتين