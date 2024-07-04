2024-07-04 20:18:02 - المصدر: واع

بغداد - واعتوج فريق الشرطة، مساء اليوم الخميس، ببطولة دوري نجوم العراق، بعد تصدره المنافسة بفارق 5 نقاط قبل المرحلة الأخيرة من الدوري.وجاء تتويج الشرطة الثالث على التوالي عقب فوزه على دهوك بهدف وحيد ليرتفع رصيده إلى 84 نقطة من 37 مباراة، وتعادل مطارده المباشر القوة الجوية أمام القاسم بهدف لهدف ليصل إلى النقطة 79 في المركز الثاني بذات العدد من المباريات.