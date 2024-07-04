مسعود بارزاني يناقش العلاقات الثنائية مع سفيري إيران وتركيا في بغداد

2024-07-04 20:18:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اجتمع الزعيم الكوردي مسعود بارزاني في بغداد يوم الخميس، مع سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى العراق محمد كاظم الصادق، والسفير التركي أنيل ببورا اينان.

وقال المكتب الإعلامي لبارزاني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه جرى خلال اللقاء بين بارزاني، والسفير الإيراني محمد كاظم الصادق، تبادل وجهات النظر حول الأوضاع السياسية في العراق والمنطقة، وأوضح الرئيس بارزاني هدف وأسباب زيارته لبغداد.

وقال السفير الإيراني لدى العراق، إن بلاده تولي أهمية كبيرة لزيارة الرئيس بارزاني لبغداد وتدعمها معربا عن أمله في تحقيق نتائج إيجابية من هذه الزيارة والعمل على الاتفاقيات القائمة بين الأطراف العراقية، وكانت العلاقات الثنائية محورا آخر للاجتماع.

وفي لقاء بارزاني، مع السفير التركي لدى العراق أنيل بورا اينان، تم بحث اللقاء آخر التطورات والأوضاع السياسية في العراق، وأوضح الرئيس بارزاني أسباب وأهداف زيارته لبغداد، وأشار إلى أن أجواء إيجابية ظهرت في العملية السياسية العراقية يمكن أن تكون أرضية جيدة لحل القضايا.

وقال السفير التركي لدى العراق إن بلاده تدعم حل المشاكل السياسية في العراق من خلال الحوار والتفاهم ولا ينبغي تهميش أي مكون.

كما جرى بحث العلاقات الاقتصادية والسياسية بين العراق وإقليم كوردستان وتركيا.