رئيس الجمهورية يستقبل رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني

2024-07-04 20:24:01 - المصدر: واع

بغداد - واعاستقبل رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، مساء اليوم الخميس، رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني.وقال بيان لرئاسة الجمهورية تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) إن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد استقبل رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني وعددا من القادة السياسيين في قصر بغداد".