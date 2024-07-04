الإستثمار: رؤية العراق للمناخ تستهدف تنويع مصادر الطاقة والتوجه للبدائل النظيفة

2024-07-04 20:24:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد رئيس هيئة الاستثمار حيدر مكية، اليوم الخميس، أن رؤية العراق للمناخ 2023 تستهدف تنويع مصادر الطاقة والتوجه إلى البدائل النظيفة والمتجددة.وقالت الهيئة في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الهيئة الوطنية للاستثمار استضافت ورشة عمل متخصصة لمناقشة رؤية العراق بشأن إنتاج الهيدروجين الأخضر والأزرق والمنتجات التي تدخل في القطاعات المختلفة وأثرها على اقتصاد العراق بحضور مستشار رئيس الوزراء لشؤون الطاقة ووكيل وزارة الموارد المائية وبمشاركة عدد من ممثلي الوزارات ( العلوم والتكنولوجيا، البيئة، الزراعة، الموارد المائية، الصناعة والمعادن، النفط، هيئة المستشارين و منظمة التعاون الألمانية، فضلا عن مستشاري الهيئة)".وقال رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار حيدر محمد مكية خلال افتتاح أعمال الورشة: إن "رؤية العراق في تعزيز نشاط استخدام الهيدروجين الأخضر والأزرق كجزء من إستراتيجيته لتطوير الاقتصاد الوطني وهي من ضمن توجهات الحكومة في وضع رؤية العراق للمناخ 2030 التي تهدف إلى تنويع مصادر الطاقة والتوجه إلى البدائل النظيفة والمتجددة".وأضاف، إن "هذه خطوة تعد مهمة في تنويع مصادر الطاقة حيث إن الهيدروجين يُعد مصدراً نظيفاً ومستداماً للطاقة ويمكن أن يساعد في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، فضلاً عن تحقيق التنمية المستدامة والانتقال إلى اقتصاد يعتمد على الطاقة النظيفة ويقلل من التأثيرات البيئية السلبية ويُحسن جودة الهواء والمياه".وأشار إلى، أن "تطوير الصناعات الجديدة مرتبط بإنتاج الهيدروجين بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة ويُعزز الاقتصاد المحلي، حيث يُمكن للهيدروجين أن يُسهم في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة بطرق مستدامة".وأضاف البيان، إن "الورشة تضمنت استعراض خطط العراق المستقبلية في مجال الطاقة المتجددة والوقود الحيوي وآثاره في التنمية الاقتصادية ومواجهة التحديات في تطوير هذا القطاع والاعتماد المفرط على النفط والتوجه نحو الطاقة البديلة" .وتابع، إن "الورشة ركزت على أهمية استمرارية العمل والتعاون لتحقيق رؤية العراق في مجال الطاقة النظيفة وعقد ورش مستقبلية لمتابعة التقدم ومناقشة المستجدات في هذا المجال".