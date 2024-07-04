المالية النيابية تكشف سبب ارتفاع الدولار في العراق وتتوقع مصيره

2024-07-04 20:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم-بغداد

اعتبرت اللجنة المالية البرلمانية، اليوم الخميس (4 تموز 2024)، ان ارتفاع اسعار صرف الدولار في الاسواق الموازية "مؤقت"، متوقعة ان ينخفض خلال اليومين المقبلين.

وقال عضو اللجنة معين الكاظمي لـ "بغداد اليوم " ان "ارتفاع سعر صرف الدولار في آلسوق المحلي هو طفيف جدا مقارنة بالارتفاعات السابقة"، معتبرا ان "هذا الارتفاع مرهون بكمية الطلب على العملة في السوق الموازي وهو امر مؤقت".

وبين الكاظمي ان "البنك المركزي العراقي يبيع الدولار بشكل طبيعي وبشكل يومي وليس هناك اية مشاكل بقضية توفير الدولار"، معتبرا ان "اي ارتفاع بالدولار سوف يواجه بخطوات واجراءات لخفضه، ونتوقع خلال اليومين المقبلين ان يشهد سعر الصرف انخفاضا تدريجيا".

ومنذ حلول عيد الاضحى ارتفعت اسعار صرف الدولار بشكل تدريجي من 145.800 الف دينار لكل 100 دولار، الى قرابة الـ150 الف دينار في الصيرفات.