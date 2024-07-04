وزير الموارد يستجيب لليوسفية والرضوانية وابوغريب.. المياه ستجري والزراعة قائمة في بغداد

2024-07-04 21:24:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

استجاب وزير الموارد المائية عون ذياب، لمناشدات اهالي مناطق الرضوانية وصدر اليوسفية وابو غريب، لزيادة الاطلاقات وتنظيف واحياء الجداول بعد مناشدة من خلال "بغداد اليوم"، ضمن سياق الحرص على ادامة الزراعة في العاصمة بغداد التي يهددها الزحف العمراني واندثار الجداول والاراضي الزراعية.

وحصلت موافقة الوزير ذياب، على طلبات اهالي وفلاحين مناطق الرضوانية وصدر اليوسفية في ناحية اليوسفية وقضاء ابو غريب عبر "بغداد اليوم"، وبعد حضور الوفد المتكون من نصر منصور نايف ويوسف خليل ابراهيم إلى مكتب الوزير، قام الوزير باستقبالهم والاستماع إلى مشاكل ومعانات أهالي تلك المناطق التي تخص توفير المياه لري الاراضي الزراعية.

وقام الوزير بالاتصال هاتفيا بجميع الدوائر ذات العلاقة وتوجيههم بسرعة المباشرة بحل المشاكل وتوجيه جميع الكوادر والآليات.

ووافق الوزير على جميع الطلبات المقدمة له ومنها، زيادة الاطلاقات المائية في القناة الاروائية (AG00) المحاذية لطريق القطاع الزراعي من القناة الموحدة بواقع 4 أمتار، وشمول قناة الاروائي المبطن (3) المحاذي لطريق الشيخ عامر بالمراشنة 3 ايام، وصيانة وتطهير فروع القناة الاروائية الممتدة من القناة الموحدة مرورا بتقاطع طرفة والقطاع الزراعي.

كما وافق على صيانة السواقي 10/9/4/2 الفلومات في القاطع الجنوبي وصيانة وتطهير جميع البزول الرئيسية والفرعية في المنطقة".

وأكد وزير الموارد المائية عون ذياب أن ابواب مكتبه مفتوحة لجميع المزارعين للمساعدة على النهوض بواقع الزراعة في العراق.