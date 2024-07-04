صحة الكرخ تنفي احتراق مستشفى اليرموك

2024-07-04 21:24:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

نفت دائرة صحة بغداد/ الكرخ، اليوم الخميس (4 تموز 2024)، نشوب حريق داخل مستشفى اليرموك التعليمي، مبينة أن ما حدث عبارة عن احتراق مروحة جدارية تم السيطرة عليها.

وقال مدير عام الدائرة وائل كامل حمد الكبيسي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "إدارة مستشفى اليرموك التعليمي نفت بشكل قاطع الشائعات التي ترددت مؤخراً حول نشوب حريق في مبنى المستشفى"، مشيراً الى أن "مروحة جدارية احترقت وتم السيطرة عليها على الفور دون أن يتسبب ذلك في أي أضرار مادية أو بشرية".

وأضاف أن "الخدمات في المستشفى تسير بشكل طبيعي دون أي انقطاع"، داعياً المواطنين ووسائل الاعلام الى "انتقاء المعلومات من المصادر الرسمية والموثوقة وعدم الانجرار وراء الأخبار الكاذبة التي تهدف لإثارة القلق بين المواطنين".

وأثنى الكبيسي على "جهود منتسبي الدفاع المدني في المستشفى لوعيهم الكامل واستعدادهم المستمر للتصدي لأي طارئ واتخاذ ما يلزم والسرعة القصوى على مدار 24 ساعة".