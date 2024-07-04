مصدر حكومي يعلن حجم الديون المستحصلة لصالح المصرف العراقي للتجارة

2024-07-04 21:30:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلن مصدر حكومي، اليوم الخميس، حجم الديون المستحصلة لصالح المصرف العراقي للتجارة.وقال المصدر في حديثه لوكالة الأنباء العراقية (واع) إنه "في إطار الجهد الذي بذلته الحكومة في مجال الإصلاح المالي والإداري للقطاع المصرفي الحكومي، واستنادا إلى التوجيهات والمتابعة المستمرة لرئيس مجلس الوزراء لإعادة هيكلة الديوان المستحقة (حكومية وقطاع خاص) والتي تعود بالنفع على المصرف العراقي للتجارة TBI، فقد تحققت النتائج التالية خلال الفترة الماضية من عمر الحكومة، 1. مجموع الديون المستحصلة والتي بذمة القطاع الحكومي بما فيها أرصدة إقليم كردستان والمسددة لصالح المصرف العراقي للتجارة لغاية 30/6/2024 بلغت بحدود ترليون و630 مليار دينار عراقي".وأضاف "2. مجموع الديون المستحصلة والتي بذمة القطاع الخاص والمسددة لصالح المصرف العراقي للتجارة ولغاية 30/6/2024 بلغت بحدود ثلاثمائة وثمانية وأربعين مليار دينار عراقي، 3. مجموع المبالغ المستحصلة إلى حساب وزارة المالية IRAQ2 والتي تمثل أرصدة اعتمادات منتهية الصلاحية وأخرى ملغية، بلغت بحدود ثلاثة وخمسين مليون دولار".وتابع إن "العمل مستمر لتسوية الديون الأخرى بهذا المجال وبالتنسيق مع الجهات المصدر لتلك الاعتمادات".