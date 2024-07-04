وزير التعليم يوجه بشمول تخصصات الإدارة والاقتصاد والطب البيطري والتمريض بعملية بولونيا

2024-07-04 21:48:01 - المصدر: واع

بغداد - واعوجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي، اليوم الخميس، بشمول تخصصات الإدارة والاقتصاد والطب البيطري والتمريض في الجامعات كافة بإجراءات عملية بولونيا.وقالت الوزارة في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي وجه بشمول تخصصات الإدارة والاقتصاد والطب البيطري والتمريض في الجامعات كافة بإجراءات عملية بولونيا للعام الدراسي 2025/2024"، لافتة إلى، أنه "جاء ذلك لدى ترؤسه اجتماعا للجنة الوزارية العليا المعنية بتطبيق (Bologna Process) في الجامعات حيث أكد على أهمية تطوير العملية التعليمية وإدارتها وتقييم تنفيذها المناسب في المؤسسات والتخصصات التي مثلت خط الشروع لتطبيق عملية بولونيا بهدف ربط مسار الجامعات ومخرجاتها بسوق العمل وتحديث بيئة المعرفة الجامعية ومناهجها على وفق المقتضيات والمتغيرات العلمية والتكامل مع سياقات التعليم العالمية".وأضافت، إن "اللجنة الوزارية العليا استعرضت الإجراءات المتبعة في تطبيق عملية بولونيا في الجامعات التقنية وكليات العلوم والهندسة في الجامعات كافة والبرنامج الإلكتروني لإدارة العملية التعليمية ومؤشرات الجودة وتقييم الأداء".وحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي- بحسب البيان- على "تكثيف مجالات التدريب في بيئة التعليم الجامعي ووجه بكتاب شكر وتقدير إلى الجامعات وكلياتها التي طبقت إجراءات (Bologna Process) وشمول تخصصات الإدارة والاقتصاد والطب البيطري والتمريض في الجامعات الحكومية والأهلية بعملية بولونيا للعام الدراسي 2025/2024".