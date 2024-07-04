صحة بغداد الكرخ تنفي خبر نشوب حريق في مستشفى اليرموك التعليمي

2024-07-04 21:48:01 - المصدر: واع

بغداد- واعنفى مدير عام دائرة صحة بغداد الكرخ، وائل كامل حمد الكبيسي، اليوم الخميس، نشوب حريق في مبنى مستشفى اليرموك.ونقل بيان عن صحة الكرخ كذلك عن مدير المستشفى رياض الجوراني تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) قوله إنه "احترقت مروحة جدارية وتم السيطرة عليها على الفور دون أن يتسبب ذلك في أي أضرار مادية أو بشرية"، لافتاً إلى أن "الخدمات في المستشفى تسير بشكل طبيعي دون أي انقطاع".وناشد الجوراني المواطنين والوسائل الإعلامية انتقاء المعلومات من المصادر الرسمية والموثوقة وعدم الانجرار وراء الأخبار الكاذبة التي تهدف لإثارة البلبلة والقلق بين الناس.وأثنى مدير عام دائرة صحة بغداد الكرخ وفقاً للبيان على جهود منتسبي الدفاع المدني في المستشفى لوعيهم الكامل واستعدادهم المستمر للتصدي لأي طارئ واتخاذ ما يلزم بالسرعة القصوى على مدار 24 ساعة.