هيئة الحج تنفي الإعلان عن ضوابط وشروط واستمارة التقديم للحج

2024-07-04 21:48:01 - المصدر: واع

بغداد - واعنفت الهيئة العليا للحج والعمرة، اليوم الخميس، الإعلان عن ضوابط وشروط واستمارة التقديم للحج.وذكرت الهيئة في بيان، تلقته وكالة الأنباء العراقية،(واع)، أن "بعض الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي، ادعت الإعلان عن ضوابط وشروط الحج ووجود استمارة الكترونية للتقديم"، مؤكدة أن "هذه الأخبار عارية عن الصحة".وأضاف البيان، أن "الهيئة شكلت لجنة لوضع ضوابط وشروط التسجيل للحج، وسيتم الإعلان عنها خلال الأيام القليلة المقبلة حال الانتهاء منها".وكان رئيس الهيئة العليا للحج والعمرة سامي المسعودي، قد أعلن الأحد الماضي عن نية الهيئة إجراء قرعة للحج خلال شهر محرم الحرام".