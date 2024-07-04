مصرع وإصابة 5 مدنيين بحادث دهس وسير وحريق في كركوك

2024-07-04 21:48:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الخميس، بمصرع مدني نتيجة حادث دهس، وإصابة أربعة آخرين إثر حادث سير، فيما سيطرت فرق الدفاع المدني على حريق في محطة الدبس الغازية ضمن محافظة دهوك.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "حادث سير وقع في قرية طوبزاوه جنوب غربي كركوك، حيث كان المدعو محمود أنور دحام مواليد 1995 يستقل دراجة وأثناء محاولته اجتياز الشارع العام اصطدم بسيارة نوع (شاحنة) مسرعة مجهولة اللوحات، وتوفي في الحال، فيما فر صاحب الشاحنة إلى جهة مجهولة".

وفي حادث ثان، أضاف المصدر، أن "سيارة نوع (نيسان) بيضاء حديثة، انقلبت على طريق كركوك - السليمانية ضمن ناحية قره عنجير، وتسببت بإصابة أربعة مدنيين من عائلة واحدة".

وفي السياق أكد المصدر للوكالة أن حريقا وقع في مواد بلاستيكية وأخشاب في ساحة محطة الدبس الغازية (50 كم شمال غربي كركوك)، وتسبب عنها نشوب حريق وتوجهت فرق الدفاع المدني لموقع الحادثة وتمكنت من السيطرة عليه دون امتداد الحريق لأجزاء المحطة الكهربائية".