صحة الكرخ تنفي خبر اندلاع حريق في مستشفى اليرموك: كانت مروحة

2024-07-04 21:48:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ نفى مدير عام دائرة صحة بغداد الكرخ، وائل كامل حمد الكبيسي، وإدارة مستشفى اليرموك التعليمي بشكل قاطع الشائعات التي ترددت مؤخراً حول نشوب حريق في مبنى المستشفى بحسب بيان للدائرة ورد لوكالة شفق نيوز.

وأكدت إدارة المستشفى والمتمثلة بمديرها رياض الجوراني؛ أنه تم احتراق مروحة جدارية وتم السيطرة عليها على الفور دون أن يتسبب ذلك في أي أضرار مادية أو بشرية، وأن الخدمات في المستشفى تسير بشكل طبيعي دون أي انقطاع.

وبحسب البيان؛ ان الإدارة ناشدت المواطنين والوسائل الإعلامية انتقاء المعلومات من المصادر الرسمية والموثوقة وعدم الانجرار وراء الأخبار الكاذبة التي تهدف لإثارة البلبلة والقلق بين الناس.

وأثنى الكبيسي على جهود منتسبي الدفاع المدني في المستشفى لوعيهم الكامل واستعدادهم المستمر للتصدي لأي طارئ واتخاذ ما يلزم والسرعة القصوى على مدار 24 ساعة، وفقا للبيان.