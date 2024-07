رئيس الوزراء يكرم موظفين متميزين من ذي قار في يوم الوظيفة الوطني ببغداد

2024-07-04 21:56:01 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:رعى رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، الاحتفالية السنوية ليوم الوظيفة الوطني في القصر الحكومي ببغداد، حيث تم تكريم 50 موظفاً متميزاً من مختلف المجالات، من بينهم اثنان من محافظة ذي قار. وبحسب بيان لمكتب السوداني تلقته شبكة اخبار الناصرية فقد شهدت الاحتفالية تكريم الدكتور...

