2024-07-04 22:00:04 - المصدر: واع

صلاح الدين ـ واع - فليح العبيديأكدت قيادة القوات البرية، اليوم الخميس، استمرار العمليات الاستباقية بحثاً عن جيوب العناصر الإرهابية وضربها أينما وجدت.وقال قائد القوات البرية الفريق الركن قاسم محمد صالح، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "زُرنا عمليات شرق محافظة صلاح الدين؛ بهدف تفقد انفتاح القطعات والتأكد من الترتيبات الدفاعية ومتابعة آخر جيوب العناصر الإرهابية ومخابئها الموجودة في المناطق الجبلية، فضلا عن حث القطعات على إكمال الترتيبات وتفقد القضايا الإدارية للمقاتلين و جاهزية القطعات ورفع استعداداتها القتالية".وأضاف، إن "العمليات الاستباقية مستمرة، إذ قامت القوات قبل يومين بقتل عناصر إرهابية على الحدود الفاصلة بين ديالى وصلاح الدين شمال سد العظيم"، مبينا، أن "المتابعة متواصلة من قبل الاستخبارات والطائرات المسيرة والمصادر والوكالات؛ بغية البحث والتفتيش عن العدو في المخابئ الموجودة وضربه أينما وجد".