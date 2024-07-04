2024-07-04 22:18:07 - المصدر: منصة إيشان

اجتمع زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني في بغداد، اليوم الخميس، مع سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى العراق محمد كاظم آل صادق، والسفير التركي أنيل ببورا اينان. وذكر مكتبه الإعلامي في بيان ورد لـ “إيشان”، أن بارزاني التقى السفير الإيراني، “وجرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول الأوضاع السياسية في العراق والمنطقة، وأوضح الرئيس بارزاني […]

ظهرت المقالة بارزاني يشرح لسفيري تركيا وإيران في بغداد سبب وأهداف زيارته إلى العاصمة أولاً على ايشان.