التربية تدافع عن أسئلة السادس الاعدادي وتتهم جهات وراء تذمر الطلبة "لأغراض تجارية"

2024-07-04 22:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

دافعت وزارة التربية، اليوم الخميس، (4 تموز 2024)، عن أسئلة السادس الاعدادي، بعد "امتعاض وتذمر" طلبة من بعض الأسئلة خلال امتحانات الدور الأول.

وقال المتحدث باسم الوزارة، كريم السيد، في تصريح صحفي، تابعته "بغداد اليوم"، "أسئلة السادس الإعدادي كما باقي المراحل كانت منهجية ومعيارها أنها من داخل المادّة المُقررة وطبيعي ان تراعي الفوارق بين الطلبة".

وأضاف "الامتحانات الوزاريّة لجميع المراحل جرت بانسيابية وانتظام هو الأعلى منذ سنوات وإثارة الإشكال على سؤال فكري من مجموع 6 أسئلة وعلى مادة من 6 مواد هو أمر طبيعي".

وأشار السيد الى، ان "️تهويل الامتحانات والضغط على الطلبة غرضه تجاري وهناك من يدفعهم الى التذمر بسبب عدم مجيء مرشحاته او توقعاته للأسئلة" داعيا أولياء الأمور الى" التقليل من الضغط على الطلبة".

ونوه الى، ان "النظر للعملية التربوية بشمولية وعمومية أمر غير صحيح ولا دقيق ولدينا تباين ومستويات مختلفة وهناك مدارس بمستوى نوعي وطلبة مُتفوقين ومعلمين أكفّاء".

وأكد السيد، ان "الوزارة وضعت خططاً واستراتيجيات تربويّة لطلبة المراحل المنتهية لمواجهة الضغوطات النفسيّة التي تُمارس عليهم خلال الامتحانات الوزاريّة".

وأوضح، ان "️الوزارة استعمت وراعت طلبة المراحل غير المُنتهية بإضافة 5 درجات جديدة عبر هيئة الرأي لمُعالجة الحالات الحرجة واعتبار تلاميذ الصفوف الأربعة الأولى مكملين لأداء الدور الثاني" مؤكدا "️الحرص على الدرجة الكاملة حق ولكن الدرجة الحقيقية للقبول تقاس على أساس المستوى العام للمُعدلات".