القبض على تاجر مخدرات "مهم" في ديالى بحوزته كمية كبيرة من "الكرستال"

2024-07-04 22:42:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، (4 تموز 2024)، عن إلقاء القبض على تاجر مخدرات وصفته بـ"المهم" في محافظة ديالى.

وقالت الداخلية في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، انه "وبعملية أمنية ووفقا لمعلومات استخبارية دقيقة تمكنت المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية من القاء القبض على احد التجار المهمين في محافظة ديالى، وبحوزته كيلو ونصف الكيلو من مادة الكرستال المخدرة".

وأضاف البيان، ان "عملية القبض تمت وباشراف مدير مخدرات ديالى وبمشاركة عدد من ضباط ومنتسبي مديرية ديالى، وتم عرض المتهم امام انظار قاضي التحقيق وقرر توقيف المتهم وفق احكام المادة 28 من قانون مكافحة المخدرات".