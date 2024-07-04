تتويج الشرطة بطلا لدوري نجوم العراق

2024-07-04 22:42:07 - المصدر: قناة الثامنة

توج نادي الشرطة، مساء الخميس، ببطولة دوري نجوم العراق، بعد تصدره المنافسة بفارق 5 نقاط قبل المرحلة الأخيرة من الدوري. وجاء تتويج الشرطة الثالث على التوالي عقب فوزه على نادي دهوك بهدف وحيد، ليرتفع رصيده إلى 84 نقطة من 37 مباراة وتعادل مطارده المباشر القوة الجوية أمام القاسم بهدف لهدف ليصل إلى النقطة 79 في المركز الثاني بذات العدد من المباريات. هذا وفاز فريق الزوراء على ضيفه فريق النفط بثلاثة أهداف ممقابل هدف واحد، ليرفع بذلك رصيده للنقطة 75 مكتفياً بالمركز الثالث في دوري نجوم العراق.