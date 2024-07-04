عبد الله: زيارة بارزاني إلى بغداد جاءت بهدف تفعيل الاتفاقيات وتوحيد الرؤى

2024-07-04 23:06:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد نائب رئيس مجلس النواب شاخەوان عبد الله، اليوم الخميس، أن زيارة رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني إلى بغداد، جاءت بهدف تفعيل الاتفاقيات وتعزيز التعاون وتوحيد الرؤى بين أطراف العملية السياسية.ونقل بيان للمكتب الإعلامي لنائب رئيس مجلس النواب عن عبد الله قوله: إن "زيارة رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني إلى بغداد، الأولى منذ 6 سنوات لها أبعاد إيجابية، وجاءت بهدف تفعيل الاتفاقيات وتعزيز التعاون وتوحيد الرؤى بين أطراف العملية السياسية".وأضاف عبد الله، "بارزاني شخصية وطنية بارزة، وزيارته إلى بغداد مهمة جداً، ويؤسس لخريطة طريق لمعالجة الملفات بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان"، مؤكدا، إن "بارزاني لديه علاقات متينة وقوية مع شخصيات وطنية عراقية ودولية كبيرة على الصعيدين الإقليمي والعالمي، ولقاءاته مع القادة السياسيين وكبار المسؤولين في الدولة ستساهم في استقرار العملية السياسية والتأسيس لمرحلة مقبلة وشراكة وطنية".