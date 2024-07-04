الهبوط يهدد 7 أندية في دوري النجوم.. وخطوة للهروب

2024-07-04 23:06:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

كشفت مصادر رياضية مطلعة، اليوم الخميس، (4 تموز 2024)، عن عزم سبعة أندية في دوري نجوم العراق إلغاء مباريات بسبب تجنب الهبوط للدوري الممتاز في الموسم المقبل.

وذكرت المصادر لـ"بغداد اليوم"، ان "توجهاً كبيراً من قبل أندية دوري نجوم العراق بإلغاء مباريات (البلي اوف)، لأصحاب المراكز (17-18) لوجود مخالفة قانونية في اللوائح".

ونوهت الى، ان "الأندية السبعة (المتضررة) ستصدر بياناً تشرح فيه الأسباب التي دعتها لإلغاء مباراة (البلي اوف) والمسببات القانونية التي استندت عليها".

وبينت، ان "واحدة من الأمور التي شخّصتها الأندية هي كيف سيقابل النادي صاحب المركز 17، الذي يبتعد بأكثر من نقطة مع صاحب المركز 18، في مباراة فاصلة من أجل البقاء في دوري نجوم العراق وهو متقدم عليه بالنقاط".

يشار الى ان سبعة أندية مهددة بالهبوط من دوري نجوم العراق الى الدوري الممتاز للموسم المقبل رغم تقارب نقاطها، وهي أربيل، والكرخ، وكربلاء، والقاسم، ونفط البصرة، وأمانة بغداد، ونفط الوسط (الذي هبط فعلاً).



