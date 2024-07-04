صاحب قاموس سركول .. الموت يغيب الكاتب والصحفي الكوردي احمد زردشت

2024-07-04 23:54:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ توفي في مدينة السليمانية بإقليم كوردستان، اليوم الخميس، الكاتب والصحفي والمترجم الكوردي البارز احمد زردشت عن عمر ناهز الثانية والسبعين عاما.

وذكر مصدر مقرب من اسرة زردشت في حديث لوكالة شفق نيوز، ان احمد زردشت محمد مصطفى توفي بعد ظهر الخميس في احدى مستشفيات مدينة السليمانية بعد معاناة مع مرض عضال.

شفق نيوز أعدت ملخصا للسيرة الذاتية التي تشير الى ان احمد زردشت وهو نجل الاديب الكوردي الراحل محمد مصطفى المكنى حمه بور ولد في مدينة السليمانية في عام 1952 وحصل على شهادة البكالوريوس في الادارة والاقتصاد عام 1977 وشهادة بكالوريوس ثانية في أكاديمية الفنون الجميلة عام 1998.

وعمل زردشت في الصحافة منذ عام 1974 عندما تم تعيينه في صحيفة هاوكاري الكوردية التي كانت تصدر عن دار الثقافة والنشر الكوردية في بغداد وعمل فيها لغاية عام 2009 حيث تم نقله الى الدائرة الاعلامية في مجلس النواب العراقي الى ان احيل على التقاعد عام 2015. وكانت آخر درجة وصل اليها هي خبير إعلام وترجمة في الدائرة الاعلامية لمجلس النواب العراقي.

وعمل زردشت في مجلة بيان وصحيفة هاوكاري والفكر الجديد ونشر بحوثا في مجلة روشنبيرى نوى، كما عمل نائبا لرئيس تحرير مجلة رنكين ومديرا لتحرير احد اعداد مجلة الاديب الكوردي ورئيسا لتحرير مجلتين للاطفال هما (استيرى كوفارى من) و(شمشال)، ونائبا لرئيس تحرير مجلة كرميان التي صدرت عن دار الثقافة والنشر الكوردية بعد التغيير في عام 2003.ولغاية 2007، كما عمل مديرا لتحرير مجلة (الشرق الأوسط الديمقراطي) خلال الأعوام 2005- 2014. وعمل كذلك مديرا لتحرير مجلة الروافد الصادرة في بغداد.

ونشر زرادشت العشرات من الموضوعات والمقالات في صحف الجمهورية والعراق والتآخي والاتحاد والصداقة وكوردستاني نوى ومجلة الاديب الكوردي ومجلة بيرى نوى(الفكر الجديد).

الى جانب الكتابة والصحافة كان زرادشت ذا موهبة في الفن التشكيلي وشارك في العديد من المعارض التشكيلية في بغداد وإقليم كوردستان.

مارس احمد زرادشت الكتابة وله مؤلفات منها:

1- كاوه والنوروز والأسطورة والفكر الجديد عام 1999.

2- ترجمة كتاب (النصيريون والعلويون) للكاتب الشيخ عبد الحسن العسكري عام 1998 بالاشتراك مع عبدالرزاق بيمار .

3- ديوان (كولزاري سرود= جنائن الاناشيد) عام 2000.

4- اعادة صياغة ومراجعة كتاب (الحركة القومية الكوردية 1880-1939)

5- ترجم عشرين كراسا تضم قصصا قصيرة مصورة للاطفال من اللغة العربية الى اللغة الكوردية

6- ترجمة كتاب العبور من النار للكاتب شاهو كوران.

7- كراس (لوحة الحروف) التعليمي عن دار البراق.

8- ترجمة كتاب قصة مصورة للاطفال من العربية الى الكوردية عن دار البراق.

9- برنامج لينوغوافون لتعليم اللغة الانجليزية وهي دروس المعهد البريطاني لتعليم اللغات وهو عبارة عن ثلاثين كتابا ومجموعة من الأقراص المدمجة ترجمة وإعداد للغة الكوردية وتمت الطباعة في لندن.

10 - طالباني... الفدرالیة والسلام ترجمة إلى العربية

11– عشيرة كلهور في عهد المشروطية – اعادة صياغة ومراجعة.

12- دولة القانون.. إعادة صیاغة ومراجعة.

13- تعریف الأنفال بالإبادة الجماعیة إعادة صیاغة ومراجعة.

14- فلسفة الدیمقراطیة.. إعادة صیاغة ومراجعة.

15- الاممیة الدینیة وظاهرة التعددیة القومیة إعادة صیاغة ومراجعة.

16- ثمان كراسات للأطفال ترجمة الى اللغة الكوردية.

ويبقي أهم أعمال الكاتب والمترجم والصحفي أحمد زردشت هو انجاز قاموس عربي كوردي ضخم يضم اكثر من 75 الف كلمة صدر تحت عنوان قاموس سركول بثلاثة اجزاء مجلدة تم اعدادها في دار الثقافة النشر الكوردية وطبعها في دار جوارجرا قبل عامين.